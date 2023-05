Compartir Facebook

¡Locura total! Magaly Medina se ha convertido, a lo largo de los años, en un ícono de la televisión nacional. La conductora de espectáculos a base de esfuerzo y dedicación ha sabido mantenerse en vigencia en la pantalla chica y es la encargada de emitir los controversiales “ampays”. En la actualidad, la “Urraca” está casada con el notario Alfredo Zambrano, quien no se cansa de engreírla, demostrando el amor que le tiene. El último regalito del notario hacia Magaly fue una cartera de la exclusiva casa de modas Fendi, la cual tendría un alto valor en el mercado.

¿Cuánto cuesta la nueva cartera de Magaly?

Mediante redes sociales, Magaly Medina se encargó de mostrar el último regalo que le dio su esposo, el notario Alfredo Zambrano. La popular “Urraca” sorprendió a todos sus seguidores con una cartera de la casa de modas Fendi, la cual es una exclusiva y al parecer, ya está agotada en todo el mundo.

La conductora de espectáculos reveló que la cartera se la compró su esposo durante su último viaje a Europa. El accesorio es la famosa cartera Peekaboo de la marca Fendi en colaboración con la joyería de lujo Tiffany & Co., la cual en estos momentos se encuentra agotada en el mercado. Esta cartera, según la página oficial de Fendi, puede llegar a costar hasta 4300 euros, lo equivalente a 4670 dólares.

“Les voy a hacer un unboxing de lo que me ha comprado mi esposo, me lo ha regalado. Esta es una colección que hizo Fendi junto a Tiffany, de verdad que qué lindas estas envolturas, a mí realmente me fascinan. Miren, esta es una maravilla, es el modelo Peekaboo de Fendi, un modelo que a mí me gusta mucho y que lo tengo en varios tamaños, pero miren lo que es”, dijo Magaly Medina.

Feliz por el regalo

Magaly Medina no pudo ocultar su felicidad en redes sociales. Según cuenta la “Urraca”, ella deseaba otro color de cartera, pero Alfredo Zambrano la convenció de que ese era el color indicado.

“¡Adoro esto! No estaba muy convencida porque quería una Peekaboo color rosa, pero mi esposo me convenció de que este era el color, en eso yo le hago caso”, explicó Magaly Medina.

“Es espaciosa para ser pequeña (…) esta es la Peekaboo que Fendi ha hecho junto a Tiffany, ahí está, es una de las cositas que mi esposo me compró hoy y yo se los he querido mostrar a ustedes”, agregó.