«De pensarlo me duele», Magaly critica ‘arreglito’ de Melissa Paredes

Magaly Medina quedó sorprendida con el nuevo arreglito en el cuerpo que se hizo Melissa Paredes el cual consideró doloroso.

Es que el nuevo jale del fondo hay sitio ha dejado más de uno boquiabierto al revelar en qué consiste el retoquito al que se habría sometido.

Sorprendida por arreglito

La conductora Magaly Medina no dudó en comentar la reciente operación de Melissa Paredes a manos de un doctor que ya ha sido señalado como negligente.

La conductora recalcó que este arreglito debió haber sido súper doloroso ya que se trata de una luxación de costillas.

Sin embargo, según la actriz esta intervención no habría sido de riesgo pues no es como todo el mundo la pinta.

Ya que la modelo recalcó que no se ha roto las costillas como muchos opinan, al contrario, ha sido un procedimiento ambulatorio que la ha dejado satisfecha.

«¿Han visto la operación que se ha hecho Melissa Paredes? Yo solo he de pensarlo y escuchar que dice que le han usado las costillas, ya me duele. La zona de las costillas es muy dolorosa», señaló la «Urraca».

Por otro lado Magaly criticó a Melisa por elegir al doctor Fong, un doctor que ya ha sido denunciado por Maricielo Effio por mala praxis.

«Es una zona dolorosísima y hay que esperar que peguen solas. Yo alguna vez las tuve rotas por un accidente de tránsito y el dolor era insoportable», dijo la conductora.

Incluso recalcó que jamás pagaría para que le rompan las costillas para verse mucho más regia.

«Qué voy a pagar para que un médico me las rompa. Quién quiere preservar su vida, se va dónde Fong, acusado además no solo por una, sino por varios», finalizó.

Melissa rechaza críticas

Sin embargo la ex conductora fue invitada al programa «Mande quien mande» y fue y dónde cuestionaron su arreglito.

«No me he quitado las costillas, no me he hecho nada grave», dijo Melissa.

Incluso recalcó que no ha sufrido ningún tipo de corte y que solo se trataría de una presión sobre la zona la cual quería afinar.

«Todo sigue intacto. No hay corte, no hay heridas, no hay sangrado. Dura 10 minutos es solo la presión», acotó.

Además, la popular Carlota interpretada por Carlos Vílchez tocó la cintura de la modelo y aseveró que tiene 53 cm de cintura.