Génesis Tapia manda chiquita a Vernis

A la exbailarina Génesis Tapia poco le importa que la cantante Vernis Hernández haya comentado que se metió en su relación con el padre de su hijo, el empresario Carlos Gonzales y aseguró que está en otra etapa de su vida por su ingreso a ‘Combate’. “¿Hizo conferencia no? Ahora lo entiendo todo, no me interesa lo que diga la señora Vernis Hernández, estoy en otra etapa de mi vida. Si le aprovecha hablar de mí, bien por ella. ¿Qué dijo que tenga cuidado con el karma? Ella tendría que tener cuidado porque Carlos sigue casado y no exactamente con ella”, sostuvo la pelirroja.

Génesis también minimizó que Ducelia Echevarría la haya tildado de “vieja” por su ingreso a ‘Combate’. “He aprendido en esta vida a tomar las cosas de quien viene. Yo le sumo más a Ducelia hablando de ella que ella de mí”, indicó.