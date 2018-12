Tilsa defiende a Miquelón

Foto: Carlos Guerrero

Una vez más Tilsa Lozano demostró que está viviendo su soltería y se apareció en el concierto de Romeo Santos con su gran amigos, el ‘Zorro Zupe’. Aprovechó su encuentro con la prensa para mostrar su malestar por las burlas de la que fue víctima su expareja y padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, en el programa ‘Válgame Dios’ tras la imitación del Michael ‘Pato’ Ovalle.

“Soy relajada, chongueo y todo, pero siento que hay que cuidar ciertas cosas y con personas que no tienen nada que ver. Yo quiero a la producción y a los conductores, pero hay una familia que no tiene nada que ver con la televisión”, aseveró la ex vengadora.

¿Lo dices por la imitación del ‘Pato’ Ovalle, que menciono a la familia de Miguelón?

Se le paso un poco la mano.

¿Te molesta que digan que quieres hacer show con tu ex porque fue a la inauguración de tu local?

Cómo no lo voy a invitar si es el papá de mis hijos, creo que muchos están acostumbrados que te lleves mal con alguien cuando te separas o que digas no me pasa para mis hijos.

¿Unas miraditas se les ha visto?

Estoy feliz y tranquila, me llevo bien con él.

¿Ya no habrá remember?

No hay regreso, él está bien y yo también, cada uno haciendo su vida. Estoy soltera y hago lo que quiero.(J.Aspilcueta)