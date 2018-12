Dejó trampas por korina

Mario Hart y Korina Rivadeneira hablaron de su relación a un año de su polémico matrimonio civil en Huaral. El chico reality reconoció en el programa ‘Beto a saber’ de ATV que fue “inquieto” en el pasado pero decidió cambiar por su esposa, al punto de alejarse de su círculo de amigos para no caer en tentaciones.

“En el pasado pude haber sido picaflor e inquieto, pero el día que le pedí matrimonio a Korina juré que iba a cuidar mi relación. Que solo me iba a importar Korina y la iba amar para siempre. Le costó a ella entender que había un cambio a en mí, tuve que cambiar un poco mi círculo de amigos incluso”, comentó el piloto e integrante de ‘Combate’.

“Dejé a mis amigos porque puedo tener toda la decisión desde mi punto de vista pero es como el alcohólico que quiere cambiar pero si está en un lugar donde hay mucha cerveza en algún momento le va a provocar agarrar una chelita, sobre todo en el mundo de la tv”, acotó Hart.

Tras ello, Korina reconoció que al inicio de su matrimonio fue celosa pero ahora siente que ha madurado y ve el cambio en el ex de Leslie Shaw y Alejandra Baigorria. “Al principio era celosa, estar con un Mario Haert eso lo deben saber todos pero ahora siento que se ha enamorado y solo tiene ojos para mí. Además, he madurado y ya no lo celo para nada”, dijo la venezolana.