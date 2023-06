¡Del odio al amor! Milett Figueroa, la revelación de “El gran chef famosos”

Compartir Facebook

¡Lo consiguió! Durante el 2014, un destape farandulero remecía todo “Chollywood”. La pareja del momento, Guty Carrera y Melissa Loza, ponían punto final a su relación producto de una infidelidad del modelo con una joven Milett Figueroa. En aquel año, muchos señalaban a Figueroa como una “rompe relaciones”, entre otros calificativos, convirtiéndose en uno de los personajes de la farándula con mayor hate por parte de diversos usuarios.

Todo esto cambió este año. “El gran chef famosos” llegó a Latina Televisión para cambiar la vida de miles de peruanos y sobre todo, la de Milett Figueroa. “Milechi”, auténtica como ella misma, se supo ganar el corazón de todos al mostrarse tal cual es y en una nueva faceta alejada de los escándalos.

Milett Figueroa, la “Master Candy”

El 2014, gran revuelo causó el caso de infidelidad de Guty Carrera. El modelo sostenía una relación con Melissa Loza, pero eso no fue impedimento para que sacara los pies del plato con Milett Figueroa. Pese a que, días después, Guty gritó a los cuatro vientos su frase célebre “yo no fui infiel”, la modelo lo desenmascaró en más de una ocasión.

‘En el programa (Esto es Guerra) todas las mujeres nos cambiamos en un solo camerino, salió otra persona y la dejó abierta. Él (Guty) me quedó mirando mientras yo estaba cambiándome. Ese día yo llegué a mi casa, y él me escribió al Facebook, diciéndome que me había visto desnuda y me dijo que no iba a poderse borrar esa imagen de su cabeza. Luego, me dijo que por favor no le diga nada a su enamorada (Melissa Loza) porqué iba a tener problemas con ella’, indicó Milett Figueroa.

Poco tiempo después, la polémica modelo se vería envuelta en otro escándalo de infidelidad. Fue sindicada como la “manzana de la discordia” en la relación entre Antonio Pavón y Sheyla Rojas, por lo que Milett se ganó el título de “Master Candy”. Incluso, durante sus eventos ella “facturaba” con esa canción, haciendo oídos sordos a las críticas.

Paso por la televisión

Luego de tantos escándalos y salidas con diversos personajes de la farándula (entre ellos el argentino Facundo González, Patricio Quiñones, entre otros), Milett intentó suerte en el mundo de la actuación. Tuvo participación en una película donde interpretaba a una prostituta, pero su papel estelar llegó en “De Vuelta al Barrio”.

Milett Figueroa, ampayada en su momento con Antonio Pavón, cuando el español era pareja de Sheyla Rojas.

Ella interpretaba a “Ninfa”, una guapa mujer que puso de cabeza el barrio de San José. Sin embargo, la “mancha” de los escándalos no lograba ser borrada, ya que constantemente, diversos usuarios en redes la criticaban y cancelaban su participación en la serie debido a su pasado.

Del odio al amor

Como dice el refrán, “no hay mal que dure 100 años… ni Milett que lo resista”. La exchica reality fue anunciada como una de los 12 famosos convocados para la primera temporada de “El gran chef famosos”.

Cuando se dio la noticia, el hate en su contra revivió, pero Milett, a base de esfuerzo y sin hacer mucho ruido mediático, supo ganarse a todo el público y hoy por hoy es una de las favoritas del programa.

Esta nueva faceta de la modelo ha sido bien recibida por los televidentes, quienes han resaltado el gran cambio de la también actriz. Muchos aseguran que este ha sido el renacer de la carrera artística de Figueroa, algo que se deja notar en diversos comentarios que recibe, donde le recalcan todo el apoyo para superar cada etapa del reality de cocina.

Sin lugar a dudas, “El gran chef famosos” ha mostrado una nueva Milett Figueroa, alejada del foco mediático y los reflectores, pasando de ser la “Master Candy” a ser una de las más queridas y amadas en el programa de Latina.