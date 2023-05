Delincuentes roban panel publicitario y piden 10 mil soles para devolverlo

Compartir Facebook

La Policía Nacional capturó a un grupo de cuatro delincuentes que robaron un panel publicitario en el distrito de La Victoria.

Además, los malhechores habrían llamado al dueño exigiéndole una suma de 10 mil soles para devolverlo.

Capturan a delincuentes tras robar panel

La madrugada de este domingo, efectivos de la Policía Nacional detuvieron a cuatro sujetos acusados de robar la estructura de un panel publicitario tras haberlos perseguido arduamente.

La persecución tuvo inicio en el cruce del jirón Humboldt con la avenida Parinacochas y finalizó en la cuadra 8 de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima.

Allí finalmente atraparon a los criminales y los intervinieron. Estos fueron identificados como Juan Luis Cascini Huamaní (47), Luis Franco Cascini Castillo (20), Gianfranco Gómez Pérez (29) y Wilmer José de la Cruz Rivas (34).

De acuerdo a las investigaciones, Juan Casani y su hijo Luis Casani habrían llevado las estructuras del panel publicitario. Ellos las transportaron en la tolva de la grúa blanca, marca Hino y de placa C6R 937.

Por su lado, Jean Gómez y el venezolano Wilmer De la Cruz seguían a los otros dos en la camioneta C2J714.

Las investigaciones determinaron que los delincuentes usaron dos tanques de oxígeno, un balón de gas y sopletes. Estos instrumentos fueron usados para extraer las estructuras metálicas instaladas en el cruce de la avenida Parinacochas con el jirón Humboldt.

Pedían 10 mil soles para devolverlo

Mario Girón, propietario del armazón, indicó a la prensa que tras haber estado con su mamá, pasó por donde estaba ubicada la estructura valorizada en 30 mil soles. Allí fue donde vio como desmantelaban su propiedad para después colocarla en un camión y llevársela.

Él pudo comunicarse con Juan Cascini, quien le pidió 10 mil soles para devolverle la estructura, señalando que tenían permiso para retirar el objeto.

“Yo me veo con la sorpresa que están desarmando el panel y me acerco. Me dicen que venían de parte de una municipalidad, cosa que no es cierto. Y me dicen te lo devuelvo, por tanto (dinero). Me pidieron S/10 mi”, indicó.

Tras esto, Mario reportó el suceso a las autoridades, quienes además de detener a los criminales, también incautaron la camioneta blanca en la que intentaron huir y la grúa que utilizaron.

“Esta grúa pertenece al intervenido Juan Cascini Huamaní. Es de su propiedad, el rubro de su empresa se encarga a la instalación de este tipo de servicios”, manifestó el coronel PNP Manuel Vidarte, jefe del Escuadrón de Emergencia.