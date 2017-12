Denisse Dibos lucha contra el cáncer

Denisse Dibos, publicó en su cuenta de Facebook, que desde hace un tiempo está en la lucha contra el cáncer de mama. La conocida actriz peruana señaló que se mantuvo alejada de los medios para procesar su enfermedad y agradeció a sus amigos haber respetado su intimidad.

“Hace varios meses que no sentía las ganas de compartir por este medio. He estado más concentrada en mi salud, asumiendo el cáncer de mama como algo que me tocó vivir, un aprendizaje más que me fortalece, procesándolo, yendo hacia adentro de mi misma, dando y recibiendo todo el cariño de la gente maravillosa que tengo en mi vida, mucho más silencio, como nunca antes”, contó Denisse.

La actriz y directora de teatro, de 50 años de edad, que se hizo popular por no entender la frase de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, “¡no vayan!”, finalizó su post con un mensaje de unión y paz. “Celebremos nuestras vidas y demos gracias por lo bueno que tenemos en ellas, estamos vivos, no lo tomen a la ligera, mañana, en un abrir y cerrar de ojos puede que ya no estemos. Reconciliación, por favor”.

La figura de teatro, cine y televisión ha formado parte de producciones como: ‘Al fondo hay sitio’, ‘Valiente amor’, ‘De vuelta al barrio’, entre otras. En la pantalla grande participó en: ‘Dioses’, ‘A los 40’ y ‘Asu Mare 2’.