Denuncian a Shirley Arica por pegalona

En el ojo de la tormen­ta. Shirley Arica ini­ció el 2017 con un nuevo escándalo, pues la modelo fue acusada de agresión verbal y física por un vigi­lante de Lurín. Las cámaras de seguri­dad de la zona dejaron al descubierto como la ‘exchica realidad’ llega en un vehículo hasta la tranquera de la playa Arica, pero el vigilante no le permite el pase por no contar con la documen­tación requerida.

Ante esto, Shirley se baja del vehículo y se acerca a increparle al vigilante y lo golpea en la boca con una lata de energizante.

“Se acerca increpándo­me: ‘serrano, cholo, ¿por qué no me abres? ¿Qué te has creído?’ (…) Viene y me lanza la lata en la cara y me deja un golpe haciéndome esto (muestra la herida en el labio”, dijo David García, quien denunció a la menuda modelo.

A través de las redes sociales, la exjusticiera no dudó en defenderse y de­jar a entrever que el hom­bre de seguridad le faltó el respeto y por eso ella actuó de forma violenta.

“Para todas esas personas q se ocul­tan detrás de un celu­lar o una computadora y me escriben solo para ofender les cuento. Q en 1er lugar me da igual por­que solo yo sé cómo fueron las cosas (…) Comenten, ha­blen y digan lo q quieran, siempre para acción habrá una reacción nadie actúa de loca señores!”, cita el mensa­je que escribió la modelo en su cuenta de Facebook.

