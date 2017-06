Denuncian de Lucho Cuellar por pegalón

El cantante Lucho Cuellar nuevamente está en el ojo de la tormenta. Esta vez, su ex pareja, Andrea Villanueva, con quien convivió dos años, lo denunció de agredirla físicamente y de amenazarla de muerte.

“Cuando me golpeaba era en el cuerpo y no me dejaba salir de la casa o me decía que use ropa grande. Una vez sí me golpeó en la cabeza y tuve que llamar a la señora de limpieza para que me rescate”, contó la joven.

Asimismo, Villanueva aseguró que Cuellar le dijo textualmente: “Mi primera bala te la voy a poner en la cabeza”, razón por la que decidió alejarse del cantante. Al respecto, Cuellar utilizó sus redes sociales para dejar en claro que no se pronunciará al respecto. “Bueno por respeto no responderé…El karma existe y todo caerá por su propio peso”, posteó en Facebook.