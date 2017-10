Denuncian pastelería de Ignacio Baladán y él toma esta fuerte decisión

Ex trabajadora de la pastelería de Ignacio Baladán, Romina Arica realizó una fuerte denuncia contra el uruguayo, afirmando que el lugar donde se hacían las tortas eran deplorables, no había higiene y todo era un desorden. El “guerrero” al recibir tantas críticas, no tuvo mejor idea que bloquear sus redes sociales.

“Sucia, desordenada. Nada que ver con lo que se pinta en televisión“, declaró Romina para el programa “Amor, Amor, Amor”. Pero todo no quedó ahí, pues, otra ex colaboradora Fiorella González, también salió al frente a reclamar al ‘chico reality’ pidiendo que le cancele su liquidación.

“Pido al señor Ignacio que me pague de una vez, necesito mi dinero, lo que me tiene que liquidar, por favor. Yo sí necesito, a mí no me sobra la plata“, sentenció Fiorella.

Hasta el momento, su única respuesta del uruguayo ha sido cancelar sus redes sociales para dejar de recibir diversas críticas de los usuarios.