Denunciarán al ‘Patrón’

Se le viene la noche. Luego que el exfutbolista de la selección nacional, José Velásquez, acusara a seis de sus excompañeros de ‘echarse’ en la goleada 0-6 ante Argentina, en el Mundial de 1978, la hija de uno de ellos amenazó con meter a la cárcel al ‘Patrón’ si no se rectifica.

Se trata de Katia Gorriti, hija de Raúl Gorriti, jugador peruano en el Mundial Argentina 1978 y que falleció en 2015, quien le lanzó una dura advertencia a Velásquez, por acusar a su padre de ‘venderse’ en el partido ante los albicelestes en dicha Copa del Mundo.

“Si él habla de corrupción, él es el más corrupto por callar tantos años. Si no le gustaba lo que pasaba porque no lo denunció de inmediato a la FPF. Quiero que el señor Velásquez salga a desmentir lo que ha dicho. Que se rectifique. Lo del él es repetitivo. No es justo que manche el nombre de mi padre. Es un poco hombre por salir a decir eso después de 40 años, mi familia hará una denuncia penal”, sentenció la hija de Gorriti.

Muñante: “No están a mi nivel”

Otro de los acusados por Velásquez de ‘echarse’ ante Argentina, Juan José Muñante, prefirió ya no responderle al ‘Patrón’ y criticó a los actuales integrantes de la bicolor. “Yo no voy a ir a esos amistosos porque esa es la falta de respeto más grande que hay en el fútbol peruano. Saben que aquí hay solo dos grandes jugadores: Teófilo (Cubillas) y Muñante. No voy a ir a ver a jugadores de menos capacidad que yo para pagar 100 o 200 dólares. Me tienen que dejar los boletos a mi casa, enviados por avión”, indicó.