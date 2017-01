DEO | Gino Assereto y Micheille Soifer armaron romance en ‘EEG’ y esta es la prueba

La conductora de “Espectáculos”, Jazmín Pinedo, reveló que el romance de Gino Assereto y Micheille Soifer en ‘Esto es Guerra’, sí fue armado y que la razón por el cual Gino aceptó habría sido por necesidad.

“Yo entiendo que en ese momento él tenía necesidades y tenía una hija muy pequeña a la que no quería desatender”, sostuvo Jazmín. A la vez, considera que el padre de su hija actuó mal porque nadie le obligó. “Eso era, número uno, su responsabilidad porque nadie le puso una pistola en la cabeza para que acepte”, sostuvo.

Por último, manifestó que los realitys no arman romances, porque es uno quien decide si acepta la propuesta. “Yo discrepo con él, no es que los realitys armen cosas, porque al final ellos pueden decir lo que quieran y tú puedes decir que no, siento que lo que pasó ahí es que él mismo, con otra persona que en este caso fue Michelle, decidieron crear esta historia […] otra persona se quiso aprovechar de la situación, sí”, puntualizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: