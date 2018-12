Desde hoy arranca ley seca por Referéndum y segunda vuelta de las Elecciones Regionales

Mucha atención. A partir de mañana sábado desde las 8 a.m., queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas debido a que entra en vigencia de la medida conocida popularmente como ‘Ley seca’, con motivo del referéndum y segunda vuelta de las elecciones regionales 2018, el domingo 9.

Así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que recalcó que incumplir esta restricción se sancionará con cárcel no mayor de seis meses, una multa de 2,790 soles y una pena accesoria de inhabilitación.

TAMPOCO MÍTINES

Yessica Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, detalló que la medida estará vigente hasta las 8 a.m. del lunes 10 de diciembre. Agregó que la ‘Ley seca’ forma parte de una serie de restricciones que se iniciaron a las cero horas del pasado lunes 3 de diciembre. Además, desde hoy están prohibidas las celebración de mítines o reuniones de carácter político. El incumplimiento será castigado con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

EL DATO

Desde el lunes 3 también quedó prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

Otras prohibiciones importantes

La propaganda política queda suspendida desde las cero horas del sábado 8. La multa por vulneración de esta norma va de 30 a 100 Unidades Impositivas Tributarias o una pena de cárcel no menor de dos años. Durante el día de los sufragios, de 8 a.m. a 4 p.m., no estarán permitidos los espectáculos populares ni las funciones de cine o teatro.