Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La reconocida actriz mexicana que protagonizó ‘Soy Luna’, Karol Sevilla, llega al programa de Habla Kausa para presentar su proyecto en Perú. La artista formará parte del espectacular circo de la Chola Chabuca.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

¡Vino al Perú como invitada especial!

Karol Sevilla es una reconocida actriz en México, especialmente reconocida por su participación en la serie ‘Soy Luna’. La artista mexicana llega a tierras peruanas para presentarse en un maravilloso show desde este 21 de julio. En el programa de Habla Kausa, la artista cuenta la gran sorpresa.

«Yo había avisado unos días antes que venía al Perú y al gente estaba como: ‘¿Por qué va venir? ¿Qué va hacer?’. Después salieron que iba hacer otra cosa, pero no podía contar nada porque era sorpresa. Hoy ya puedo anunciarles», comenta la actriz de ‘Soy Luna’.

La artista mexicana por fin comenta el gran proyecto por la que está en Lima: «Mi primer escenario que yo pisé en mi vida, fue un circo a los seis años. Yo soy partícipe de que los sueños se hacen realidad. Voy a estar en el Circo de la Chola Chabuca, voy a estar una semana nada más. Será una temporada muy cortita con mi participación, pero será muy divertida».

Te puede interesar leer: ¡Daría todo por ti! Ana Lucía Urbina se declara fan de Alejandro Sanz

Finalmente, Karol Sevilla comenta que se encuentra emocionada por este show que realizará con la Chola Chabuca: «Estoy demasiada feliz, es un show espectacular y como dice la Chola Chabuca: ‘Vamos aventar toda la casa por la ventana’, así que acompáñenos a cantar y disfrutar, soñar, pero sobre todo es un show para toda la familia».

«Vayan a Teleticket para que ya los compren, vayan, disfruten y nos vemos ahí porque quiero ver muchas caritas felices por allá«, dijo Karol. Este gran espectáculo circense se realizará en la Explanada Makro de Plaza Norte, desde el 21 de julio hasta el 27 de julio.

Habla sobre ‘Soy Luna’

La reconocida actriz mexicana conversó un poco con el público oyente de Habla Kausa. Agradeció el gran cariño que le tienen a su personaje en la serie de ‘Soy Luna’: «Gracias por estar apoyándome, por verme y que te siga gustando el proyecto de ‘Soy Luna’. Sin duda, Luna jamás va a morir porque va estar en el corazón de muchos».

También, cuenta sobre como se siente mayor cuando le comentan que su personaje fue la infancia de muchas personas: «Me hacen sentir vieja cuando me dicen ‘Fuiste mi infancia’ y yo digo: ‘Ala, cuantos años ya tengo y me ven desde que tienen 12 años«.

Karol Sevilla quedó emocionada por el cariño del público peruano y estará hasta el 27 de julio en el Perú, como invitada especial en el Circo de La Chola Chabuca.