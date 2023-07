Compartir Facebook

Cynthia Macedo, exbailarina de Agua Bella, reveló que tuvo que huir a Canadá sin sus hijos debido a los trágicos sucesos que vivió en Perú.

La exbailarina de la agrupación musical se encuentra viviendo actualmente en el país extranjero debido a que fue víctima de actos delictivos en Perú. En la última edición de programa ‘Magaly TV La Firme’ la popular ‘Licuadora humana’ decidió contar su desgarradora historia y los duros momentos que atravesó.

¿Qué dijo Cynthia Macedo?

Mediante una videollamada Cynthia se contactó con Magaly, a quien le relató que tuvo que dejar a sus hijos en el país para huir al extranjero. La exbailarina comenzó revelando que tuvo que cerrar el negocio que tenía en el país debido a la graves extorsiones que recibía por parte de criminales.

Cynthia cuenta que, presa del pánico, tuvo que vender rápidamente sus pertenencias para cerrar su negocio lo más pronto posible. Esto es debido a que los delincuentes la habían amenazado de muerte a ella y a su familia, pues incluso le había dejado una granada en su negocio como advertencia.

“Me llamaron para decirme que eran del sindicato del ‘Tren de Aragua’ y los ignoré porque no sabía quiénes eran. Me volvieron a llamar y me dijeron que mi vida y la de mis hijos estaban en peligro. En mi restaurante pusieron una granada”, reveló la exbailarina sin poder contener las lágrimas.

Sin embargo, la artista también indicó que cuando trató de denunciar el hecho a las autoridades, ellos no le habían tomado la importancia necesaria. Pues, según indica, los policías le pedían los datos de su atacante y al verla en buen estado ignoraron su caso.

“Me dijeron que, como no tenía un nombre exacto y yo estaba físicamente bien, no me pasaba nada. Si no estás masacrada, no te toman interés”, expresó.

Fue víctima de presunto abuso sexual

La exintegrante de Agua Bella también reveló que tras cerrar su negocio viajó a Pucallpa, donde nuevamente fue víctima de otra tragedia. Ella denunció que abordó una mototaxi a altas horas de la noche y el conductor la llevó hacia otro lugar para abusar de ella.

Tras forcejear con su atacante, la artista revela que perdió el conocimiento y despertó en un basural. “No sé si me violó. No denuncié por vergüenza”, relató.

Esta serie de sucesos es lo que llevó a la artista a tomar la decisión de buscar refugio en Canadá, por lo cual dejó a sus hijos con sus abuelos.

“Nunca me dieron la seguridad, tuve que separarme de mis hijos, no sé cuándo estaré con ellos. No sé cuándo terminará esta pesadilla”, reveló la exbailarina.