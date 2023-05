Compartir Facebook

Tras recibir una serie de amenazas, Deysi Araujo acudió a la Dirincri a denunciar la extorsión, pero tras hacerlo volvió a ser amenazada.

Deysi recibió amenazas

La bailarina indicó que ya venía recibiendo una serie de amenazas constantes y que le pedían una gran suma para no atentar contra la vida de su familia.

Deysi mostró una carta que le hicieron llegar en donde le pedían 50 mil soles y amenazaban de muerte a su familia. En el escrito el emisor se identifica con el seudónimo «Tu amigo secreto» y asegura que tiene localizado a su hijo.

«Hola Deysi, como bien sabes, ya sabrás como son las cosas en SJL. Queremos pedirte la suma de 50 mil soles, caso contrario, cuida a tu familia. Tengo ubicado a tu hijo y toma esta carta como consideración, ya que si no tenemos una respuesta, tendremos que proceder y créeme que las cosas serán distintas de hoy en adelante. Empieza a valorar a tu familia y ve por la seguridad de ellos y suelta la plata, queremos la respuesta en 12 horas«, se lee en la carta.

Al compartir la carta extorsiva, también compartió la foto de un carro plomo ubicado en las afueras de su casa. Ella considera que el carro es de los mismos delincuentes que quieren demostrarle que la tienen vigilada.

Fue a la Dirincri

Aproximadamente a las 11 de la mañana de hoy, la bailarina se dirigió hasta la sede de la Dirincri para denunciar el hecho. Sin embargo, camino a poner la denuncia volvió a recibir otras amenaza por parte de los extorsionadores.

Las cámaras de distintos medios de comunicación la abordaron y la consultaron sobre el delicado tema.

«Ahorita me acaban de volver a escribir. Se meten con mi familia, se meten con mi hijo diciendo que cuide a mi familia […] Ahorita no tengo palabras, me siento mal. No es fácil pasar por esta situación, yo soy madre soltera«, indicó la modelo.

«Le vamos a volar la cabeza», fue la amenaza que recibió hoy la exvedette, quien teme por la vida de su hijo.