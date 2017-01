Deyvis felicita a Andrea

Tras enterarse que su ex Andrea San Martín pasó año nuevo en compañía de su hija y de Sebastian Lizarzaburu, Deyvis Oros­co felicitó a la ‘ojiverde’ por haber supuestamente superado los problemas con el padre de su hija y juntar a su familia. “No me gusta hablar de terceras personas, Andrea fue parte de mi vida y siempre le de­searé lo mejor. En caso ella haya tomado la decisión de retomar o no la relación, bien por ella. Siempre le desearé lo mejor”, dijo el intérprete de ‘No te creas tan importante’.

Asimismo, el ‘Bombocito’ informó a su público que regresa de Colombia dentro de tres semanas. “Aquí ten­go 15 shows que cumplir, a mi regreso le tengo muchas sorpresas”, adelantó el cum­biambero.

