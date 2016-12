Deyvis hace vibrar Lima

Haciendo un balance, ¿cómo crees que te ha ido este 2016?

Bastante bien, hemos cerrado un buen año. Creo que la carrera de Deyvis, como solista, se ha conso­lidado, el tema ‘No te creas tan importante’ está entre las mejores del año en Ka­ribeña. Sin duda, un año fructífero.

-Y este año, al igual que mucho, lo cerrarás sobre el escenario.

Sí, hoy despediremos el 2016 en El Huaralino de Los Olivos junto a Co­razón Serrano y Alegres de Bambamarca. Luego de celebrar me voy a Colom­bia, donde tengo una gira de 15 shows.

-¿Acostumbras a reali­zar alguna cábala llegada la media noche?

Mi cábala es no usar ropa interior jajaja… mentira. Yo acostumbro a realizar la cábala que me enseñó mi abuelita cuando tenía 15 años. Agarro lentejitas en mis manos y minutos antes de las doce las vierto en mis bolsillos. Desde ese entonces nunca me ha faltado platita.

-¿Qué te has propuesto para el próximo año?

El próximo año se cum­ple 10 años de mi lideraz­go en Néctar, 10 años del accidente y hemos prepa­rado, desde hace algunos meses atrás, lo que va hacer la celebración. Si antes he hecho un súper concierto, imagínense lo que se vendrá. También la meta es posicionar a Dey­vis como el número uno. Creo que el 2017 será el mejor año de todos.

-Y en cuanto a proyectos, ¿qué es lo que se viene?

Hay nuevas propuestas en televisión y radio. Así que todos los seguidores de Karibeña tienen que estar preparados.

-Este año encontraste el amor.

Lo único que puedo decir es que en estos mo­mentos estoy feliz y si las cosas siguen así, el próxi­mo año voy a compartir mi felicidad con todos.

-Quizás hasta te cases…

Quién sabe.

