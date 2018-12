Deyvis Orosco enamorado y feliz

“Este es un gran paso para la internacionalización”, aseveró Deyvis Orosco en conversación con diario Karibeña tras anunciar el mano a mano que realizará este 14 de febrero de 2019 con el músico venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, quien llega luego de ser reconocido en Latin American Music Award al ganar el premio en la categoría de Canción Tropical Favorita por su tema ‘Báilame’.

“Este concierto es un gran paso para mi carrera, el mundo va a conocer ahora a Deyvis Orosco, con este concierto en Plaza Norte, la cumbia peruana entrará a las grandes ligas. Nacho viene para presentar por primera vez su show de casi dos horas, él está entusiasmado con este concierto sobre todo porque Perú alberga a un gran número de sus compatriotas”, manifestó el ‘bomboncito’.

Sobre su sonada relación con Casandra Sánchez, hija de la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, Orosco respondió escuetamente que está feliz y aclaró que la relación se inició este año.

“La conocí recién este año, soy un tipo que mantiene su vida privada muy aparte. El amor llegó en el momento que uno no esperaba y es algo lindo que está pasando pero no pienso hablar de mi vida privada, siempre la he mantenido al margen de los medios y no pienso cambiar eso. ¿Cómo me llevó con Jessica? Nos tenemos un gran cariño”.