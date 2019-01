‘Diablito’ Diego Chávarri aconseja a Mario que olvide a su ex

El ‘Diablito’ Diego Chávarri, quien se alista para el concierto de CNCO el próximo 11 de abril en el anfiteatro del Parque de la Exposición, lamentó que su amigo Mario Irivarren se encuentre en el ojo de la tormenta, tras el nuevo romance de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. Para el exguerrerito, él debería de cerrar el capítulo y dar vuelta a la página.

-¿Regresas a ‘Esto es guerra’?

No, ahorita la lesión no me lo permite.

-¿Qué opinas sobre el nuevo romance de Ivana con Jefferson?

Bueno, no sé en qué momento Mario (Irivarren) terminó con Ivana.

-¿Parece que los peloteros están en el camino de Mario?

Y lo peor de todo es que él es una muy buena persona, un buen amigo. No se merece eso, porque para mí es una excelente persona.

-Dicen que billetera mata galán…

Y futbolista mata billetera de galán (risas). Hay gente que se deja llevar por el dinero, pero eso no es importante. Él sabe cómo ha sido su relación, tiene que ver si le conviene seguir con Ivana, si le suma, tiene que poner en una balanza lo bueno y lo malo. Él es un chico derecho y no necesita estar con alguien que lo haga salir en escándalos todos los días y que no le dé tranquilidad.

-Y le aconsejarías que ya no admire a ningún pelotero…

Y que deje de tomarse selfis, que no sea huev… (Risas). (V. Rondón)