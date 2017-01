Diana defiende a Melissa de quienes la llamaron vieja

La modelo Diana Sánchez defendió a Melissa Loza de quie­nes la criticaron por superar los 30 años y seguir formando parte del reality de compe­tencias ‘Esto es guerra’.

“Leí lo que pasó y me parece muy mala honda que la critiquen por su edad. Ella es una mujer súper guapa, muy de­portista. Me parece que es un ejemplo a seguir, hay muchas jóvenes que a su edad no tienen el cuerpo que ella tiene”, dice la también chica reality a Karibeña.

“Melissa, Brenda y Pa­loma están en el progra­ma porque el público las quiere y han demostrado que son buenas competi­doras”, agregó Diana.

De otro lado, comentó que aún mantiene contra­to con América Televisión, por lo que la próxima temporada de ‘Esto es guerra’ regresaría.

