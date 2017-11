¡¡¡NO LO VAS A CREER!!! Diana Sánchez pasa por este difícil momento

Los continuos momentos infortunados, que ha vivido estas últimas semanas Diana Sánchez, han hecho que la excombatiente no obtenga buena puntuación en ‘Reyes del show’. La chica reality, contó el mal momento que atraviesa.

“Tuve un accidente en casa con mi mamá que me ha dejado con ansiedad, tengo ataques de pánico, me da náusea, me pongo nerviosa, una semana antes me asaltaron con arma en mano y todas esas situaciones continuas me han dejado nerviosa. Espero que la próxima semana, tengamos una mejor presentación”, refirió Diana.