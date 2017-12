Diana Sánchez: “Me siento ganadora”

Satisfecha, así se mostró Diana Sánchez, tras obtener el segundo lugar en la final de ‘Reyes del show’. “Me moría por ganar, pero así es la competencia, todo es parte de, y me siento contenta, me siento ganadora, aún no sé qué vendrá espero que todo me vaya bien”, manifestó la excombatiente.

“Me siento privilegiada de haber estado aquí y cierro el año de una manera muy feliz. Me siento contenta con todo el trabajo que he realizado en toda la temporada de ‘El gran show’”, añadió la bailarina