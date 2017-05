Diana Sánchez: “No involucren a Mario con su hermano”

Luego que el hermano de Mario Irivarren, Ricardo Irivarren León, fuera detenido la tarde del último domingo por la Policía Nacional del Perú con 7 kilos de cocaína, cuyo destino era la ciudad de Madrid, España, Diana Sánchez, amiga del chico reality, contó el mal momento que atraviesa el integrante de ‘Esto es guerra’.

“Yo sé que Javier no ha estado metido en cosas como esas, en esta oportunidad quizás las malas compañías la necesidad de tener un ingreso y las malas juntas han hecho que ingrese a un camino que no debió”, comentó la combatiente.

Asimismo, la participante de ‘El gran show’ pidió que no involucren a Mario con las malas decisiones de su hermano. “Mario no fuma, no toma, creo que es uno de los chicos realities que se podría diferenciar por su forma de ser, no por ser el hermano tiene que estar metido en eso y/o tener que estar al tanto de todo lo que hace su hermano”, acotó.

-¿Cómo se encuentra Mario ante lo que sucede con su hermano?

Está tranquilo queriendo solucionar el tema, queriendo mantener las cosas como deben de ser, es una cosa penal, legal y ver como su hermano sale de esta situación, creo que su preocupación es más por su mamá, porque ella quiere mucho a ambos hermanos.

-¿De dónde lo conoces al hermano de Mario?

Lo conozco porque tenemos un amigo en común en el colegio donde estudiaba, y siempre se ha sabido que Javier era un poco más despierto, un poco más con su onda, con más energía y cosas así. Pero creo que Mario no sabía que su hermano podía tomar una decisión como esa porque sabía que podía involucrar su imagen, los sentimientos de su madre. Yo deseo que pueda salir de esa situación. Yo dudo que Javier esté involucrado en una banda y lo pueden verificar porque Mario sí tiene buenos ingresos pero su familia no es ostentosa.

-Se dice que Mario y Javier no tenían un buen trato.

Mario siempre ha querido a Javier, pero sabía que Javier tenía una personalidad distinta a la de él, tenían sus diferencias, pero Mario siempre lo ha apoyado.

GUERRERO PREOCUPADO POR SU MAMÁ

Pese que hasta el momento Mario Irivarren no se ha pronunciado, trascendió que el guerrero estaría preocupado por la salud de su madre quien sufre de un mal a la mano.