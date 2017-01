Diana Sánchez: “Paolo no engañó a Alondra”

La guapa Diana Sánchez descartó rotundamente que una tercera persona haya sido la causante de la ruptura amorosa de Alondra García y Paolo Guerro. En conversación con Karibeña, la chica de reality nos contó que la ‘ojiverde’ es una “mujer súper segura” y descarta que el jugador sea tramposo.

“A él (Paolo) no lo conozco mucho, pero por lo que conozco de Alondra, ella es una persona cero celos, muy segura, no tiene problemas con que salga. Ella es una chica súper segura, muy abierta a comprender el estilo de Paolo y de cualquier chico. Pero también leo lo que comentan y el (distanciamiento) no creo que haya sido por una tercera persona”, comenta Sánchez.

-También se dijo que había caído en una depresión

No. Lo único que puedo decir es que ella es una chica linda, la veo bien y feliz.

-¿Y es cierto que ya regresaron y qué Alondra viajaría a Brasil?

Eso aún no lo sé, espero reunirme con ella y quizás conversemos del tema. Lo que si veo incomodo es que terceras personas se suban al coche y se quieran aprovechar de ese malestar para poder tener cámara.

-¿Te refieres a Luciana Fuster?

No sé si lo aprovechó o no, ella debe saber su aptitud. Pero si no quería verse relacionada en algo, lo aclara y no bromea con el tema y tampoco deja la duda.

-¿Crees que ellos tienen un futuro por delante juntos?

Sería lo más bonito porque han tenido un relación larga.

