Diana Sánchez recibe jugosa propuesta laboral

La modelo Diana Sánchez se mostró triste por el final de ‘Combate’ y comentó que no sabe si el próximo año regresará a algún programa de televisión nacional porque ha recibido una propuesta laboral fuera del país.

“(Para el 2019) tengo propuestas y proyectos, gracias a Dios se me presentó una oportunidad de prepararme y hacer cosas que me agradan fuera de acá. ¿Si es un proyecto en Estados Unidos? Vamos a ver cómo se dan las cosas. Me gustaría seguir preparándome, siempre acompañada de mis negocios, no quiero comentar nada hasta que se logre”, sostuvo Sánchez.

De otro lado, la morocha indicó que recibirá el 2019 junto a su pareja Dan Patrick en Estados Unidos. “Me voy el 27 de diciembre, pasaré año nuevo con él y su familia”, sostuvo. (J.A.)