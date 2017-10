Diana Sánchez saca pecho por Alondra

La primera campeona de ‘El gran show’ 2017, Diana Sánchez, regresa este sábado a las pista de ‘Reyes del show’ para enfrentarse a los mejores competidores del reality de baile de Gisela Valcárcel.

De otro lado, la joven bailarina, habló sobre la ruptura amorosa entre su amiga Alondra García Miró y Christian Meier.

-¿Contenta porque regresas a la pista de EGS?

Estoy feliz, contenta, fue una espera un poco larga porque mi temporada fue la primera y luego de ganar pasaron muchas cosas bonitas en el camino, pero ahora regreso a la pista para enfrentarme con los mejores de cada temporada, tengo muchos compañeros que son muy buenos en la pista y creo que esta temporada será buena e interesante con mucho nivel de competencia.

– Regresas a defender tu copa…

Yo tengo todas las ganas de llevarme nuevamente la copa de reyes, creo que ensayando y poniendo todo de mi parte voy a lograr hacer un buen papel en la pista y ganar.

-¿Consideras que eres una de las favoritas?

Siento que tengo mucho apoyo del público, tengo mucha gente que se siente contenta de que haya ganado la primera temporada, y que me respaldaba y que la gente no estuvo en desacuerdo con la decisión. Hay mucha gente que me apoya, que me quiere y he ganado al público que son amas de casa.

-¿Qué te parece que hayan oficializado el término de su relación Christian y Alondra?

Con Alondra no he hablo hace tiempo, siento que con la rutina, con el trabajo, hemos perdido un poco de contacto, pero creo que Alondra es una chica espectacular, súper linda, carismática, simpática, creo que no es nada complicado enamorarse de ella, porque es muy amable, muy linda. Yo creo que si las cosas se dieron así es porque ellos han decidido dar un paso al costado y quizá quedaron en terminar en buenos términos, creo que llevaron una relación bonita mientras se fue dando, pero ellos habrán tomado una decisión en particular para eso.

-¿Crees que la diferencia de edades pudo haber sido el punto de quiebre en la relación?

Yo no lo sé, porque no he podido hablar con ella, ni le he escrito, espero poder verla pronto.

-Quizá la podrías invitar como refuerzo al Gran show?

Sería interesante hablar con Alondra, para ver si se atreve a bailar en una de las galas conmigo. Sé que estuvo tomando clases de baile, así que daría mucho que hablar aquí.