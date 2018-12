Diario Karibeña te regala hoy coleccionable Tragos y Piqueos

Ya está en tus manos. Para que celebres Navidad y Año Nuevo como se debe con los tuyos en esta fecha tan especial, nada como festejar con mucha creatividad y economía. Por eso, Karibeña te regala desde hoy la nueva colección Tragos y Piqueos. Son 32 recetas elaboradas en fino papel couché con las que aprenderás a preparar una gran variedad de cocteles peruanos y un sinfín de piqueos para que tus familiares se chupen los dedos. Así tenemos los tequeños de queso con guacamoles, además de otras delicias hechas por nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS), que contienen ingredientes fáciles de cocinar.

En cuanto a los tragos, no te preocupes. Con estas sencillas recetas serás un campeón a la hora de preparar el Pisco Sour, el Chilcano o el Maracuyá Sour, el Chicherito y otros que te serán de gran utilidad para atender a tus amigos y parientes. Entre los piqueos que nunca deben faltar, sin duda, se encuentran las alitas de pollo con ají limo, yuquitas fritas con salsa picante, rollitos rellenos con queso y verduras, pizzitas o muffins de verduras. Y estos los podrás elaborara de una manera rápida gracias a tu diario favorito. Hoy, no te olvides, reclama gratis por la compra de Karibeña, tu tapa coleccionadora que además te trae el índice así como la primera lámina: Maracuyá Sour. Ya lo sabes, a gozar de estas fiestas de la mejor forma. No se lo pierdan.

Cada día recibirás una receta al comprar Karibeña. Recuerda: un día será un trago y al otro, una de piqueo.

