Diego Chávarri: Melissa Klug se me declaró

El integrante de ‘Esto es guerra’, Diego Chávarri sorprendió a todos al revelar en el programa ‘Estas en todas’ que fue Melissa Klug quien le dijo para ser enamorados. Además, el ‘diablito’ afirmó que la relación con la ‘blanca de Chucuito’ ha sido la “más importante” en su vida.

Al ser consultado si podría haber un remember con la chalaca, indicó: “no”, para luego explotar de risa. De otro lado, Chávarri aclaró que no fue él quien le contó a Melissa que Ítalo Valcárcel le fue infiel, ya que cuando él habló con la ex de Jefferson Farfán, ella le dijo: “ya me han contado”.

En tanto, Karibeña ubicó al exfutbolista nuevamente en una discoteca del sur donde salió muy bien acompañado de unas amiguitas en su carro.