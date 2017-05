Diego Chávarri: “Soy muy reservado”

Pese a que hace unos días se filtró en redes sociales una fotografía de Diego Chávarri desnudo, al mismo estilo de Guty Carrera. El expelotero asegura que esa imagen es trucada.

“Yo tengo la foto real, esa foto no es mía, me sorprendió bastante cuando me dijeron, esa foto es del 2012. Esa foto es editada, se nota”, dijo el exfutbolista que asistirá al Master of Illusion en el auditorio del Pentagonito del 22 al 27 de agosto.

El ex de Melissa Klug señaló que no tiene ninguna relación con Lucía Oxenford, pese al ampay donde se les ve besándose. “Ella vive en Argentina, es complicado una relación a distancia”, acotó. (V.R)