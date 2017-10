Diego Geminez echa a exsuegra

El costoso reloj que el futbolista Diego Geminez olvidó en el departamento de Milett Figueroa ya volvió a sus manos, y no porque el jugador alemán fue a recogerlo, sino que la mismísima señora Martha Valcárcel, mamá de la modelo fue a entregarlo. Así lo confirmó el bailarín Patricio Quiñonez.

“Yo sé que el reloj se lo dio su mamá (…) Es un tema que ya no me compete porque yo ya no estoy con ella y ya no me compete seguir hablando de esto”, reveló Patricio, ex enamorado de Milechi sobre el polémico reloj perdido en la sala de la modelo, justo cuando él se encontraba en Estados Unidos trabajando.

Pero Patricio también se refirió sobre su ex suegra y dijo que no le importaba lo que hablen de él. “No voy hablar de ese tema y me tiene sin cuidado que hablen de mí. Yo ya no voy hablar del tema porque para mí ya pasó”, señaló.