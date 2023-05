Dilbert Aguilar celebra los 25 años de ‘Vuela Palomita’ con nuevo videoclip

Compartir Facebook

Dilbert Aguilar es un reconocido cantante de cumbia que se ha posicionado como uno de los mejores. Sus canciones que llevan muchos años en la música, siguen sonando, como ‘Vuela Palomita’ que este año cumple 25.

Estrena nuevo videoclip de ‘Vuela Palomita’

En celebración de sus 25 años de la canción, Dilbert estrenó un nuevo videoclip de ‘Vuela palomita’. Este video tiene imágenes de la gira que realizaron en diciembre por Europa. Además comentó: «Esa canción la he cantado, a veces, hasta en cinco oportunidades en cada show que daba en Europa; por eso pensé hacer el video».

Sobre Dilbert Aguilar

Slady Edilberto Aguilar Fernández es su nombre completo y actualmente tiene 48 años. Nació en Jaén, Cajamarca y ahí fue conocido como «El Gorrión de Jaén». Además cuenta que su madre falleció hace casi 30 años de cáncer, antes de que él salga de su pueblo a convertirse en toda una estrella de la cumbia. Pero sabe que ella, desde arriba, le ayuda: «Me ayudó y sigue chambeando desde arriba”.

Dilbert cuenta que nunca sintió una traba (su salud) con su música, desde muy pequeño siempre sintió un niño normal y la música era su escudo. Cuenta lo que sufrió fue poliomielitis a los 8 meses de edad, tras no ser vacunado contra el polio por negación de sus padres. Desde esa edad hasta los 4 años no puedo caminar, a los 12 años fue operado para que se arqueara más su columna, pero su cuerpo rechazó la barra.

Es por ello que decide dejar la clínica: «No quiero volver a la clínica; si Dios quiere que yo sea así, seré así, no me siento menos que nadie y no quiero estar nuevamente un año y medio tirado en la cama. Déjenme así, yo soy así y él que me quiere, que me quiera así». En algún momento de su vida, Dilbert quiso ser médico o ingeniero, pero la música gano finalmente.

Aguilar siempre fue un artista en su colegio aprendiendo a tocar guitarra y empezando una carrera musical desde los 8 años. El cantante ingresa años después al grupo Agua Dulce, con ellos llegó a Lima y después logra formar su propia agrupación con el nombre de La Tribu.

Su éxitos musicales

El ‘Pequeño Gigante de la Cumbia’ ha publicado alrededor de 50 discos y ha grabado más de 350 canciones. Entre las más exitosas están ‘Vuela Palomita’, ‘Mis últimas lágrimas’, ‘Agonía de amor’ y ‘Sé que llorarás’.

El músico Dilbert Aguilar se ha consagrado como uno de los cantantes más importantes de la cumbia peruana y ha trascendido a nivel internacional teniendo giras por Europa y toda Latinoamérica. Entre sus últimos éxitos está ‘Unita más’, míralo a continuación.