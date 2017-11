Diosdado Gaitán Castro defiende canción ‘Amor, amor’

El músico ayacuchano Diosdado Gaitán Castro habló de todo en entrevista en vivo para la web de Karibeña donde señaló que pese al escándalo de corrupción del expresidente Alejandro Toledo y la exprimera dama, Eliane Karp, el huaino que hizo famosa a la pareja presidencial -‘Amor, amor’- no ha perdido vigencia.

“Esta canción no es de nadie es de todos. La música no tiene la culpa que traspase barreras de ideologías y cuestiones políticas. ‘Amor, amor’ un día caló en el corazón de Alejandro Toledo, pero esta música no tiene la culpa de lo que hizo. Nació para ser cantada siempre”, afirmó Diosdado que junto a Rodolfo celebra los treinta años de los Hermanos Gaitán Castro el próximo 9 de diciembre en el club Huancayo.

Algunos escuchan esa canción y se imaginan a Toledo…

(Risas)Hacer un concierto sin ‘Amor, amor’ es como no hacer nada y la gente la sigue pidiendo.

¿Qué ha sido lo más difícil en estos 30 años de música?

Cuando le dijimos a nuestra madre que queríamos cantar nos quitó todo, nos venimos mi hermanos y yo a Lima sin nada, a la justas con una casaquita. Fueron momentos duros, no teníamos plata para comer y sólo lo hacíamos una vez al día para juntar dinero.

¿El dúo Gaitán Castro regresa definitivamente a los escenarios?

Con Rodolfo hemos venido trabajando, podemos existir como solistas pero el dúo es la expresión mayor de nuestro arte. Para alegría del público tenemos para rato.

¿Cómo vez el folclor actualmente?

El folclor ha sabido salir airoso, se impone porque es parte de nuestra identidad y creo que tenemos jóvenes con mucho talento y criterio para que se siga difundiendo.(