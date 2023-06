Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Ya déjala, está muerta! Melissa Paredes sorprendió a todos en la mañana de ayer al dar su opinión respecto a la separación entre Ale Venturo y el Gato Cuba. Pese a que en un inicio indicó que no daría declaraciones, lo terminó haciendo para “América Hoy”. Ante esto, Magaly Medina, fiel a su estilo, no fue ajena a los comentarios de Melissa y le respondió con todo en la más reciente edición de su programa “Magaly Tv, La Firme”.

También puedes leer: ¡La desempolvó! Cómico “Pepino” es ampayado con exvedette Malú de la Vega

Magaly “dispara” contra Melissa

La popular “Urraca” no tuvo reparos en decirle de todo a la exconductora de espectáculos, Melissa Paredes. Como era de esperarse, Magaly se refirió a las más recientes declaraciones de “Meli” y le respondió con todo luego de que se especulara que ella trataría de limpiar su imagen con la separación de Ale Venturo y el Gato Cuba.

“Es la típica mujer de Chollywood. Se sabe todas las mañas de la farándula. Sabe como hacerse la muertita por un tiempo para luego aparecer y lanzar el zarpazo. Porque eso es lo que ha hecho. Se ha frotado las manos cuando Ale Venturo se separó del Gato Cuba. Es la típica mosca muerta, una doble cara total, indicó Magaly.

También puedes leer: ¿Se nos casa? Dayanita luce exclusivo anillo de compromiso y confirma noviazgo

Acto seguido, Magaly Medina no perdió el tiempo y le recordó a Melissa Paredes su famoso ampay con el Activador. Le recalcó que en su momento fue ella la ampayada “sacando los pies del plato” cuando aún mantenía una relación con el futbolista.

“Ella pretende decirle a todo el mundo “Ay yo les dije que el ‘Gato’ no era santo”, mira Melissa acá a la única que se le ampayó siendo infiel, no fue al ‘Gato’ en aquella época, fue a ti, la que chapaba en un estacionamiento con alguien que no era tu esposo fuiste tú (…) Yo creo que todos nos tenemos que acordar que quien sacó los pies el plato fuiste tú”, arremetió la ‘Urraca’

“Chiquita” para el Activador

Tras varias presuntas indirectas lanzadas por Melissa Paredes en redes sociales, Magaly indicó que el término “karma” está sobrevalorado. En todo caso, señaló, que la actriz lo estaría pagando, estando con Anthony Aranda, el popular “Activador”.

“Siempre hablando del karma. El karma en verdad está bien sobrevaluado te voy a decir, porque principalmente el karma también tendría que caerte a ti”, apuntó la “Urraca”.

“La verdad ya te cayó, porque eso de tener como enamorado al activador, no se lo deseo ni a peor enemiga”, finalizó entre risas Magaly Medina.