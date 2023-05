Compartir Facebook

¡Lo dijo todo! Dayanita ha sido tendencia en redes sociales durante las últimas semanas. Tras su abrupta desaparición de los sketches de “JB en ATV”, nadie sabía de su paradero. Diversas especulaciones empezaban a surgir, hasta que la propia actriz cómica comunicó que ya no se encontraba trabajando con Jorge Benavides. Desde aquel entonces, el futuro laboral de la también influencer era incierto. Según Magaly Medina, ella iba a ser el nuevo jale de “El Reventonazo de la Chola”, hecho que no fue ni confirmado ni desmentido. Ayer, en una entrevista exclusiva en el programa de Ernesto Pimentel, Dayanita confesó detalles inéditos de su estancia en “JB en ATV” e hizo revelaciones que dejó sorprendido a más de uno.

¿Qué dijo Dayanita sobre JB?

Desde su salida de “JB en ATV”, Dayanita ha aparecido en diversos programas de América Televisión. Incluso, el lunes 1 de mayo sorprendió con su ingreso a “Esto es Guerra”, donde participó en una secuencia y no dudó en ponerse en bandeja ante un posible llamado de la “Chola” Chabuca. Esto le valió cientos de críticas, ya que muchos usuarios en redes sociales especulan que su alejamiento de Jorge Benavides se dio porque quería ingresar a América Televisión.

Esta vez sorprendió con su aparición en “El Reventonazo de la Chola” donde reveló detalles poco conocidos de su estadía en el espacio humorístico. Durante la entrevista, Dayanita reveló que sufre mucho al leer comentarios en contra de ella.

“Me han dicho de todo, me han insultado de todo. Y si a veces yo no leo los comentarios es porque me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo. Yo no pensaba que la gente te da la espalda así”, inició.

Luego, fue consultada sobre el contrato firmado con la producción de “JB en ATV”. Fue aquí donde su respuesta sorprendió a más de uno, ya que reveló que lo único que la unía al espacio cómico era un acuerdo de palabra desde hace varios años.

“La verdad no había firmado ningún contrato. Estuve cinco años casi trabajando, pero solamente dos años había firmado contrato. (En la última etapa) solo era como un: “Dayanita, continuamos el otro año”, agregó.

Se fue sola

Durante la secuencia “La Alameda de la Chola Chabuca”, Dayanita participó junto a Manolo Rojas. El cómico no perdió el tiempo y vaciló a Dayanita diciéndole: «Esta es la mejor pollería de Lima, yo te saco de acá. No te olvides que de allá («JB en ATV») te sacaron». La excompañera de JB no se quedó callada y respondió con una indirecta: «De allá no me sacaron, yo me salgo cuando quiera».