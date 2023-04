Dolores de cintura y de espalda, un problema de época

Compartir Facebook

La cantidad enorme de tareas que antes realizábamos de forma física o presencial hoy en día se pueden – y generalmente conviene – realizarlas detrás de una pantalla. Las clases de la universidad, las largas jornadas de trabajo, la lectura de los diarios, absolutamente todo se puede hacer a través de una computadora, sentado cómodamente en tu casa.

Sin embargo, muchas veces, no las realizamos tan cómodamente. Nuestros cuerpos todavía no han asimilado este cambio de tendencias que nos obligan a mantenernos durante muchas horas encorvados frente a una computadora. Más aún cuando no contamos con el mobiliario adecuado para hacerlo de forma armoniosa, sin forzar tensiones que terminan no solo afectando nuestra postura, sino también generando dolores sumamente molestos en la cintura o en la espalda.

Hoy en día, ha crecido de manera significativa el número de personas que sufren de contracturas en el área lumbar, producto, en su gran mayoría, por mantener posturas del cuerpo inadecuadas durante el trabajo o en el hogar. Por eso, una de las mayores recomendaciones que realizan los médicos traumatólogos y especialistas, además de colchones duros y de buena calidad, refiere al tipo de sillas de escritorio a utilizar durante el uso de la computadora.

Estamos viviendo un cambio de época que nos obliga a pensar nuevamente la disposición de nuestras habitaciones y los muebles que se encuentran dentro de ellas. Con el aumento del home office, cada vez más personas requieren de un espacio aislado en su casa que les permita trabajar sin verse afectados por el resto de los miembros que viven en el hogar. Asimismo, estos cuartos de trabajo deben equiparse con muebles acordes a las nuevas tareas, como pueden ser los escritorios o sillas de oficina.

Muebles como estos, pensados para que personas de distintas edades y contexturas físicas puedan trabajar de una manera confortable, sin generar lesiones o contracturas, están siendo adquiridos para usarse en los hogares, cumpliendo el mismo objetivo que tenían en las oficinas empresariales o administrativas.

Sillas ergonómicas, una clave para evitar posturas incómodas

Al momento de pensar en opciones de sillas para escritorio que permitan mantener una postura confortable y sana del cuerpo, suelen presentarse en los locales distintas alternativas con características a tener en cuenta.

En primer lugar, la posibilidad de ajustar la altura de la silla. Esto va a permitir que cada persona pueda acomodar el asiento en el lugar que mejor le quede dependiendo de la altura del escritorio. Las sillas fijas, muchas veces, pueden forzarnos a estirarnos de más, o a tener que estar agachados para poder trabajar sin dificultades. Cualquiera de estas dos posturas son forzadas, por lo que pueden generarnos fuertes dolores al finalizar la jornada.

Además de contar con altura ajustable, otra característica que tienen en general una buena silla de trabajo es una espalda larga y recta, que te permita cubrir todo el torso del cuerpo, incluso la cabeza, si las mismas cuentan con cabezal. Una clave para evitar las contracturas y dolores lumbares es no encorvar el cuerpo, mantenerlo recto, más allá de que las personas tenemos cierta tendencia a encorvarnos frente a las pantallas.

Una buena opcion de compra en este sentido son las sillas ergonómicas. Estas suelen acomodarse de forma armoniosa sobre el cuerpo, permitiendo ajustarse de acuerdo al tamaño de cada uno, con complementos que te van a permitir no solo mantenerte recto al momento de trabajar, sino también relajado y cómodo durante los minutos u horas de descanso.

Si tienes pensado armar una oficina como corresponde dentro de tu casa, una silla ergonómica siempre será una buena opción. Pero no es el único mueble que debes tener en cuenta.

Además del asiento, bien puedes considerar adquirir también algunos de los posibles escritorios de oficina que se encuentran en el mercado.

Opciones de escritorio para mantenerte cómodo durante la jornada laboral

Además de la falta de un asiento acorde para cumplir las prolongadas jornadas de trabajo que, en tanto sociedad, comenzamos a experimentar en nuestros hogares durante los últimos años, otro problema fueron los escritorios o mesas para ubicar nuestras herramientas laborales.

Más allá de trabajar únicamente con una computadora, sea esta portátil o no, al momento de realizar nuestras distintas tareas se suelen presentar necesidades que nos exigen contar con espacio para movernos. Un café, un cuaderno, un libro de consulta, entre otras cuestiones, nos obligan a necesitar más lugar para poder acomodar cada una de estos objetos. Espacio que los escritorios modernos tienen ya pensados para nosotros.

Estos muebles de escritorio no solo vienen ya diseñados para contener una computadora, un monitor, un teclado y un mousse, sino también cuentan con lugar para que puedas apoyar y acomodar otras herramientas de trabajo que se pueden presentar necesarias durante nuestro día a día. Asimismo, estas mesas laborales suelen incorporar distintos cajones para poder guardar estos objetos una vez que ya han sido utilizados, sin generar acumulaciones incómodas que pueden afectar nuestra concentración o productividad.

Al momento de recorrer y analizar los muebles de tu casa, más aún para las grandes familias, vas a encontrar que muchos fueron fabricados incluso antes de que las computadoras existieran. Es decir, fueron diseñadas, comercializadas y compradas con un fin distinto al que cumplen hoy en día.

Si en verdad deseas armarte una oficina de trabajo en tu propia casa, bien vale destinar unos fondos extra para comprar un buen escritorio para computadora que te permita realizar tus tareas de manera cómoda y agradable. Junto a una silla que cuide tu postura, cintura y espalda, vas a poder sentir la diferencia que experimenta alguien que trabaja desde su casa con un mobiliario acorde y quién debe ajustarse a las limitaciones propias de un espacio pensado para un fin distinto al que está cumpliendo hoy en día.

El espacio perfecto de trabajo se encuentra más cerca de lo que crees. Solo depende de ti generarlo. ¿Qué esperas?