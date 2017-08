“Domínguez eres jugador y tramposazo”

Las mentiras de Christian Domínguez se derrumban una tras una, pese a que el ‘wachi­mán’ juró frente a cámaras nunca haberle sido infiel a Karla Tarazona, su amiguita Lizeth Bendecida terminó por revelar detalles de su relación clandes­tina, como la vez que encontró el anillo de compromiso de Domínguez en su casa y él volvió al otro día, muy asustado, a buscar la sortija.

“Yo te abrí los ojos, deberías agradecérmelo, soy la única que ha salido a decir que él es un tramposo, igual a mí también me echaba cuentos”, dijo la colombiana Liseth sobre el hecho de haberle quitado la venda de los ojos a Karla, además de anunciarle que poco a poco se enterará de más cosas. “Cuan­do Karla lo llamaba, Christian decía que era una obsesiva, se hacía la víctima”, cuenta Bendecida tras el careo con Tarazona, para luego aceptar que tuvo relaciones sexuales con el cumbiambero en más de una oportunidad.

-¿Qué opinas que Christian Domín­guez niegue ser infiel?

Esa es la de todo jugador, qué se puede esperar.

-¿Haz recibido algún tipo de amena­za por parte de Christian?

Antes sí, ahora ya no tengo comuni­cación alguna con él.

-¿No tienes miedo que te mande una carta notarial?

Yo no he hablado nada malo, simplemente he dicho mi verdad.

-¿Qué opinas de la rela­ción de Christian con ‘Chabe­lita’?

Quizás ella (‘Chabelita’) ter­mine igual (engañada) o de pronto a él se lo hacen. En esta vida nadie se va sin pagar, de repente lo que él ha hecho a las mujeres se lo puede hacer la ‘Chabelita’.

-¿Con qué palabra calificarías a Domínguez?

Tramposazo (risas).