Dominicano Erick Sabater defiende al español Antonio Pavón

Luego que diversas entidades del Estado se pronunciaran por la difusión de un audio donde el español, Antonio Pavón, Tilda de “india marginal” a su amiga Aneth Acosta, Erick Sabater espera que el ex de Sheyla Rojas pueda salir de este problema pues para él es una buena persona.

“Me da pena por él y por Aneth porque no se tuvo que llegar a eso, las dos personas van a salir perjudicadas, él es buena persona, no creo que sea racista, ni nada, cometió un error, hizo un comentario con una persona que hizo algo que se puede distorsionar o malinterpretar como un tema de racismo”, precisó.

De otro lado, confesó que siendo un extranjero en nuestro país, siempre ha mantenido el respeto ante todo. “Llevo mucho tiempo en Perú, me he defendido de muchos ataques, pero siempre he mantenido una posición respetuosa”, agregó.

SIN ROCHES CON COTO

De otro lado, el exchico reality, comentó que no ha tenido problemas con ‘Coto’ Hernández y le deseó lo mejor con su nueva agrupación. “Me parece bien que cada quien tenga derecho de hacer lo que quiera, lo que no me parece es como alguien puede faltarte el respeto, insinuar cosas que hay una pelea donde no lo hay. Yo le deseo lo mejor a él pero sí me duele porque era una de las personas a la que consideraba real”, agregó Erick.