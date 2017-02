Doña Martha Valcárcel: “Milett no le ha quitado nada a nadie”

Sacó las garras. Doña Martha Valcárcel habló fuerte luego que el programa ‘Cuén­tamelo todo’ sacara un audio en el que la expareja de Patricio Quiñonez dejaba entrever que Milett se metió en su relación.

Según el audio difun­dido por el matutino, Ximena Palomino cuen­ta que el ‘Pato’ la dejó por Milett. “Lo que hizo fue terminar conmigo y luego se metió con ella. Solo sé que salí del pro­grama ‘El Gran Show’ y él empezó con ella y ahí fue cuando cortamos”, dijo Ximena.

Ante esto doña Mar­tha dijo que su engreí­da ‘no le ha quitado nada a nadie’. ”No puedo decir nada de esa rela­ción. Milett no le quita nada a nadie, ya basta de eso, no hay prueba de nada”, dijo.

Pero según Ximena, el bailarín, estando con Milett aún le seguía escribiendo. “Menuda­mente me escribió y me dijo que era el amor de su vida”, acotó.

‘PATO SE DEFIENDE’

Patricio dijo que a la semana de haber terminado con Ximena empezó a salir con Milett y que nada ni nadie romperá su relación. “Yo estuve un año y unos meses con Ximena, cuan­do entró a ‘El gran show’ intenta­mos retomar la relación pero no se dio. Y cuando le mandé el Whats­App fue a días de haber termi­nado, pero ella no me contestaba (…) Nada va a poder romper la relación que tengo ahorita y amo con locura a Milett”, dijo el ‘pato’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR