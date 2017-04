Doña ‘Peta’ a Alondra: “Ella no terminó la relación, fue Paolo quien terminó con ella”

Doña Petronila, más conocida como Doña Peta no tuvo ningún remordimiento en dejar mal parada a la modelo Alondra García Miró al indicar que fue su hijo Paolo Guerrero quien terminó con ella.

“Ella no terminó, el que terminó la relación fue Paolo”, aseguró Doña ‘Peta’ para el programa “Cuéntamelo todo”. Pero todo no quedó ahí, pues cuando le preguntaron si estaba decepcionada de la modelo, la madre del futbolista prefirió no opinar.

Cabe resaltar que Alondra en estos últimos días se ha dejado ver a lado del actor Christian Meier, quien probablemente sería su actual pareja.