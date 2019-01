Doña Peta: “Alondra es mi nuera favorita”

Ante los rumores de una supuesta reconciliación entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero, Tula Rodríguez confesó en el estreno de la nueva temporada ‘En boca de todos’ que su amiga doña ‘Peta’, madre del futbolista peruano, le confesó que la ojiverde era ‘su nuera favorita’. “¿Estará contenta Petita? A mí Peta me dijo que Alondra le parecía una niña hermosa, una chica buena. Que ella era su favorita”, reveló la popular ‘peludita’ ante el asombro de sus compañeros de labores. No obstante, aclaró que no hacía ninguna referencia comparativa con Thaísa Leal. Por su parte, Ricardo Rondón y Maju Mantilla no dudaron en mencionar sus mejores deseos para que el pelotero y la actriz retomen su relación. “Donde hubo fuego cenizas quedan ojala que el corazón de esa bella dama vuelva a palpitar por nuestro capitán, porque Alondra tiene el derecho de ser feliz”, mencionó Rondón. Recordemos que Paolo Guerrero y Alondra García Miró paralizaron a los medios de espectáculos tras presuntamente haber sido descubiertos en una cita romántica por algunos personajes de la farándula. Las revelaciones de la supuesta reconciliación provocaron que todos se pregunten sobre qué pasó con la brasileña Thaísa Leal, quien pasó las fiestas de fin de año alejada del ‘depredador’.