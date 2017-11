Doña Peta: “Por mi hijo mato”

Como toda una leona. Así sacó las garras doña Petronila Gonzales ante la información que ayer paralizó a todo el Perú: el futbolista Paolo Guerrero dio positivo en el examen antidopaje que se le realizó tras el partido con Argentina y no va al repechaje contra Nueva Zelanda.

Como toda madre, la popular doña Peta se mostró indignada ante la serie de comentarios desafortunados que se publicaban en las redes sociales que ponían en duda el profesionalismo de su engreído y capitán de la selección nacional.

“Aló… Buenos días. ¿Quién habla? No voy hablar nada. Por favor. Solo sé qué clase de persona es y qué clase de jugador. Yo no voy hablar nada. Cuando vean eso (documento final). Ahí van a comprobar. Esto es una calumnia. Yo les he dicho que por mi hijo mato. Punto, se acabó. chau”, dijo Doña Peta muy mortificada en comunicación con un reportero del programa ‘Amor, amor, amor’.

Minutos después la Federación Peruana de Fútbol confirmaba el caso de doping e indicó que desde ayer, el Presidente de la Comisión disciplinaria de la FIFA comunicó la medida provisional de suspensión de 30 días a Paolo Guerrero.

“ESTÁ TRANQUILO”

Tras el comunicado de FPF, doña Peta salió al frente y aseguró a las cámaras de Canal N que Paolo está tranquilo ante esta situación pues no ha cometido ninguna falta.“Está tranquilo no hay problema, yo estaba más nerviosa que él. Acabo de hablar con él y me dijo ‘mama tranquila’ y yo lo conozco a mi hijos. Lo van a ver, no hay ningún problema”, aseveró Gonzales que pidió tranquilidad a los jugadores de la selección nacional ante el partido que se viene contra los kiwis este 10 de noviembre y en donde no jugará el capitán del equipo.

“Así no esté Paolo que ellos hagan lo que tienen que hacer, que ellos jueguen como saben jugar. Tranquilidad muchachos ellos saben, Dios es justo. Qué casualidad que lo suspendan 30 días”, finalizó ante las cámaras.

#YOCREOENPAOLO

Tras esta mala noticia el nombre de Paolo Guerrero se convirtió en tendencia, pero también se pudo destacar el cariño de los hinchas peruanos que no se hizo esperar y no dudaron en crear en las redes sociales el hashtag #YoCreoEnPaolo, donde le mandaron mensajes de aliento después que la prensa argentina soltara la información que habría consumido alguna “droga social”.

Público en general y hasta conocidas figuras del espectáculo, como Beto Ortiz y Aldo Miyashiro destaron el gran profesionalismo del “depredador”. “En este momento difícil nos toca a nosotros estar con Paolo Guerrero. Hay que esperar, no saquemos nuestra peor versión”, escribió el conductor de ‘La batería’ de América TV.

“Háganse un favor y déjense de estar repitiendo los chismes de los periodistas argentinos. No hay ninguna información oficial”, destacó el periodista de ‘Beto a saber’ de ATV.(

Doña Peta saca las garras por Paolo Guerrero tras prueba antidoping y grita “es una calumnia”. Mientras Beto Ortiz y Aldo Miyashiro lo defienden en Twitter

“POR MI HIJO MATO”

Como toda una leona. Así sacó las garras doña Petronila Gonzales ante la información que ayer paralizó a todo el Perú: el futbolista Paolo Guerrero dio positivo en el examen antidopaje que se le realizó tras el partido con Argentina y no va al repechaje contra Nueva Zelanda.

Como toda madre, la popular doña Peta se mostró indignada ante la serie de comentarios desafortunados que se publicaban en las redes sociales que ponían en duda el profesionalismo de su engreído y capitán de la selección nacional.

“Aló… Buenos días. ¿Quién habla? No voy hablar nada. Por favor. Solo sé qué clase de persona es y qué clase de jugador. Yo no voy hablar nada. Cuando vean eso (documento final). Ahí van a comprobar. Esto es una calumnia. Yo les he dicho que por mi hijo mato. Punto, se acabó. chau”, dijo Doña Peta muy mortificada en comunicación con un reportero del programa ‘Amor, amor, amor’.

Minutos después la Federación Peruana de Fútbol confirmaba el caso de doping e indicó que desde ayer, el Presidente de la Comisión disciplinaria de la FIFA comunicó la medida provisional de suspensión de 30 días a Paolo Guerrero.

“ESTÁ TRANQUILO”

Tras el comunicado de FPF, doña Peta salió al frente y aseguró a las cámaras de Canal N que Paolo está tranquilo ante esta situación pues no ha cometido ninguna falta.“Está tranquilo no hay problema, yo estaba más nerviosa que él. Acabo de hablar con él y me dijo ‘mama tranquila’ y yo lo conozco a mi hijos. Lo van a ver, no hay ningún problema”, aseveró Gonzales que pidió tranquilidad a los jugadores de la selección nacional ante el partido que se viene contra los kiwis este 10 de noviembre y en donde no jugará el capitán del equipo.

“Así no esté Paolo que ellos hagan lo que tienen que hacer, que ellos jueguen como saben jugar. Tranquilidad muchachos ellos saben, Dios es justo. Qué casualidad que lo suspendan 30 días”, finalizó ante las cámaras.

#YOCREOENPAOLO

Tras esta mala noticia el nombre de Paolo Guerrero se convirtió en tendencia, pero también se pudo destacar el cariño de los hinchas peruanos que no se hizo esperar y no dudaron en crear en las redes sociales el hashtag #YoCreoEnPaolo, donde le mandaron mensajes de aliento después que la prensa argentina soltara la información que habría consumido alguna “droga social”.

Público en general y hasta conocidas figuras del espectáculo, como Beto Ortiz y Aldo Miyashiro destaron el gran profesionalismo del “depredador”. “En este momento difícil nos toca a nosotros estar con Paolo Guerrero. Hay que esperar, no saquemos nuestra peor versión”, escribió el conductor de ‘La batería’ de América TV.

“Háganse un favor y déjense de estar repitiendo los chismes de los periodistas argentinos. No hay ninguna información oficial”, destacó el periodista de ‘Beto a saber’ de ATV.(