Dorita no teme a supuesta carta notarial de Olinda

No le teme a nada. Dorita Orbegoso dijo estar tranquila ante la supuesta carta notarial que Olinda Castañeda le enviaría por haber mencionado que la conejita de Playboy viajaba a Panamá. “Mi tiempo gracias a Dios lo utilizo de manera positiva en mi vida, yo estoy tranquila y lo que pueda hacer Juana o Pepita me tiene sin cuidado”, señaló Dorita.

De otro lado, no quiso responder a los comentarios de Mónica Cabrejos, quien la tildó de ‘cara dura’ en el programa ‘El dilema’. “¿Si me molesta que Mónica me haya dicho ‘cara dura’? Han pasado ocho años para mí (sobre su romance con Chemo Ruiz), eso ya pasó. No tengo nada que opinar, prefiero no hablar, de verdad, no tengo nada de qué hablar de Mónica ni de terceros”, acotó.

(V.R.)