Dorita Orbegoso aclara a Policía: “Mi carro no es robado”

“Yo tengo todo en regla”. Así aseveró Dorita Orbegoso a diario Karibeña luego que ayer fuera detenida por efectivos policiales en las inmediaciones de la avenida Alfonso Ugarte por –supuestamente- manejar su moderna camioneta Tucson color gris, de placa C3C-336, sin portar licencia de conducir y otros documentos importantes.

Según indicaron los efectivos del Escuadrón de Emergencia Centro a la prensa, la exbailarina e integrante del reality ‘Combate’ no portaba licencia de conducir, el permiso para lunas polarizadas, no presentó el SOAT correspondiente y, además, se negó a bajar del vehículo, por más de una hora. También trascendió que el auto tenía orden de captura por una investigación de la Deprove.

Sin embargo, Dorita desmintió por completo la versión policial y aseguró que tiene todos sus documentos en regla. “Cómo mi carro va a hacer robado si es de tienda, hablan tonterías. ¿Si me detuvieron porque no tenía brevete? Yo tengo todos mis documentos en regla, sino imagínate me hubiesen detenido, hace años que manejo”, explicó la actriz cómica que no dudó en criticar el proceder de los efectivos del orden.

“El tema fue porque hace su trabajo de rutina y como intervienen un carro polarizado, soy persona pública, piden documentos y te buscan cualquier hueva… A mí me molestó porque la prensa estaba justo cuando me detienen y asumo que ellos los llamaron; entonces al no encontrar nada yo no quería bajar y dijeron que me estaba resistiendo a la autoridad pero ya está todo bien”, finalizó a Orbegoso.(K.Cabrera)