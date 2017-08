Dorita Orbegoso: “Beso en el pompis es juego”

Por Ketty Cabrera

Fotos J. Ayala y R. Cuba

La sexy Dorita Orbegoso es una mujer que despierta pasiones. Sus shows en las discotecas suben la temperatura y han sido algunas veces criticados en las redes sociales, sobre todo cuando la exbailarina y animadora decide subir a un incauto al escenario para juguetear con él. El más suertudo, puede besarle uno de los cachetes del pompis.

¿No te molesta que te besen la nalga?

-Hago ese tipo de show desde hace mucho tiempo, en algunos programas de televisión han sacado las imágenes y dijeron que estaba fuerte pero a mí no me perrean y no me paletean como a Xoana Gonzales. Lo mío es sexy y gracioso, sacó a bailar a un chico, me dan un besito en la pierna, pero siempre hay un vivo que se quiere sobre pasar.

¿Has tenido alguna mala experiencia con este show?

Hasta ahora no, la persona que es elegida no tiene que estar mareada y hay seguridad. No siento que me faltan el respeto, es como que me den un beso en el cuellito, el cachete o en la frente, no me están chupando la teta, paleteando el rabo… Además, agarro al más tonto, no le veo nada de malo.

¿Recibiste críticas?

Salgo en bikini o ropa chiquita y nunca he hecho desnudo, pero ahora todo el mundo se asombra. Me llamaron para decirme que le falto el respeto a la mujer, yo no lo veo mal, no creo que le falto el respeto a las mujeres. Pero por ahora lo he dejado de hacer para evitar más escándalos, solo busco hacer algo gracioso.

Apropósito, ¿cómo quedó la demanda por difamación contra la cubana Daylin Curbelo?

La demanda ya está, no se disculpó, ahora todo está en manos de la justicia. Estoy llevando una carrera tranquila y a mí me afecta sus comentarios porque trabajo con shows corporativos. A mí el escándalo no me conviene, ella dijo que soy actriz porno, zorra y que estoy con gente de dudosa reputación.

Sin duda perjudica todos esos comentarios…

A mí no me afecta porque mañana más tarde que me investiguen porque no tengo nada que ocultar. Todo lo que tengo es por mi trabajo, estoy tranquila pero igual hincas y molesta.

Una conocida bailarina una vez me dijo si hubiera sido prostituta tendría negocios, ¿piensas lo mismo?

Obvio, ahorita qué no tendría y estaría de viaje en viaje, pero no. Gracias a Dios tengo mucho trabajo sin necesidad de hacer escándalos. Si Daylin dice que es cantante que se dedique a cantar, que se deje de estar peleando y no me jod…

El problema no será por un hombre entre las dos…

No me he pelado por quien fue mi esposo en su momento, con tantas que salían a hablar (risas) y me voy a pelear por alguien que la verdad no sé de dónde me lo saca. Ella no puede ser tan ligera y dar a entender que estoy con personas de malvivir. Eso afecta a mi familia, yo no soy una Maribel Velarde, ni una Nadeska Widausky, no estoy metida en ese tipo de cosas, no tengo vínculos con el narcotráfico para que venga una extranjera a señalarme. Me molesta más eso a que me diga ‘zorra’.

Los escándalos te siguen Dorita…

No puedo estar tranquila, pero sé que desde el momento que estás en televisión tu vida va a estar expuesta, pero si lo permito.

¿Estás soltera?

Sí, estoy soltera hace casi tres años, soy soltera pero pasando una bonita etapa.

En Facebook colgaste una foto que te pusieron rosas en tu cama…

Sí, me hicieron una sorpresa (risas). A mí me gustan las flores, hasta en eso soy tonta porque no pido joyas sino flores.

¿Tienes un amigo cariñoso?

No, amigos cariñosos no van conmigo. Tuve un detalle bonito de una persona especial, digámoslo así. Es que vendo más sola (risas).

¿Prefieres cuidar tu relación de los medios?

No quiero decir si estoy o no estoy porque no sé qué es lo que pueda pasar más adelante. La envidia tiene el sueño muy ligerito.

La demanda a Daylin, ¿sería tu primer juicio?

Sí, ya mucho he permitido que hablen de mí y estoy cansada. Ya no tengo espalda, demasiado cuchillo me han clavado.

Parece como si le hubieras quitado a su pareja…

Jamás me he metido en una relación, yo no estoy para ser la otra.

DATOS

La exbailarina de Alma Bella ha iniciado su negocio en el rubro de la moda, en el que le va muy bien, y acaba de ingresar a la universidad para estudiar administración. “Sé que si quiero crecer como empresa, debo prepararme y estudiar”, declaró a Karibeña.

“Soy de relaciones larga. A los 18 años conocí a quien fue mi esposo (Chemo Ruiz) y estuve seis años, luego al otro (Luigi Carbajal) con el que estuve cinco años. He perdido 11 años de mi vida, ahora voy paso a paso en el amor”, apuntó.