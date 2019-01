Dorita Orbegoso: “Tilsa jamás será mi amiga”

La exbailarina Dorita Orbegoso afirmó que espera que la modelo Tilsa Lozano aclare a qué se refirió cuando le pidió públicamente que muestre la foto del padre de su hijo, pues continúa molesta con ella. “Hace poco habló del papá de mi hijo, me molestó su comentario que fue ‘espero la foto familiar’, espero ella lo aclare. Yo no tengo la necesidad de mostrar la cara de mi hijo ni del papá, eso es mi decisión”, afirmó la morocha en Instarandula. Al ser consultada si odia a la ‘exvengadora’, la exchica reality respondió: “Me incomodan muchas cosas, pero no la odio. No somos amigas, ni creo que lo seremos. Ella sabe manejar sus fichas y hace comentarios en doble sentido, me molestó que ponga en tela de juicio cuando me fui de viaje al mundial, dar entrever que tengo auspiciador, soy una mujer que toda la vida ha trabajado”.