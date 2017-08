¡Dorita reta a Shirley Arica!

Dorita Orbegoso se sumó al elenco del reality ‘Combate’ dispuesta a demostrar su talento. La exbailarina, animadora y actriz habló del nivel de las participantes, sobre todo de Shirley Arica, a quien no dudó en retarla en el baile.

“Nunca la he visto bailar, no sé si es bailarina, pero creo que para poder estar en una competencia de baile tienes que llegar temprano, tienes que ser perseve­rante y estar bien compenetrado con tus compañeros. Me gustaría una mano a mano con ella”, aseveró Orbegoso.

Pero Shirley no se quedó callada y dijo que no tiene intenciones de contestar a la sensual Dorita. “No me interesa que me contestes. Yo doy una opinión para el público y el público merece respeto, pero qué se puede esperar de ti”, encaró la exvedette.