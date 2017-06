Dorita: “Yo no tengo salientes”

Para Dorita Orbegoso, la vinculación de Brunella Horna con dos hombres que tenían pareja no se trata de ‘mala suerte’, sino de un ‘error’ cometido por la joven empresaria.

¿Qué opinas de Brunella que ha sido vinculada con dos hombres que tenían pareja?

Pobrecita Brune, es una chica muy joven y que no la está pasando bien, pero ya una vez te la puedo pasar, pero ya dos pucha se ve mal, yo creo que es una persona que está en la edad de salir con chicos atractivos, pero tiene que saber cuál es su círculo amigos.

-¿Ella dice que es mala suerte?

No puede ser mala suerte, uno decide con quien estar, el hombre propone y la mujer dispone, entonces si ella ya venía con esta exposición mediática de haberse metido en una relación, ya era muy pronto el meterse con alguien que no es su amigo.

-¿Hizo mal en cambiar tan rápido a Renzo?

Es muy rápido. Es que las chicas de ahora voltean bien rápido la página. Brunella dame clases (Risas). Es parte de la juventud el querer salir, vivir a plenitud, pero no cometiendo tanto errores.

-¿A diferencia de Brunella, tu guardas luto?

Más que guardar luto me cuido mucho, yo he tenido dos relaciones y no me ven saliendo mareada ni nada, no me gusta que me hablen al ido y evito mucho, yo no estoy preparada para iniciar una relación, el día que lo este

-¿Te veremos en ‘ampays’?

En arrumacos no, a menos que sea mi novio, pero yo no tengo salientes.

(V. Rondón)