¡Dios los cría…! Gran revuelo ha causado en el mundo del espectáculo la repentina separación entre Ale Venturo y el “Gato” Cuba. Rápidamente, diversos usuarios en redes sociales empezaron a especular los motivos que los llevó a esta decisión, pero lo cierto es que aún ninguno emite algún pronunciamiento oficial. Mientras tanto, el programa “Amor y Fuego” emitió un avance donde se ve a Melissa Paredes y el “Activador” Anthony Aranda EN LA CASA DE ALE VENTURO.

Ale Venturo y Melissa Paredes más unidas que nunca

En el avance emitido por el programa conducido por Peluchín y Gigi Mitre, se ve a Melissa Paredes en la casa de Ale Venturo. Esto ha sorprendido a muchos, ya que se especula que en caso haya algún juicio entre el Gato Cuba y Ale Venturo, la empresaria solicitaría los servicios de la ex del futbolista.

Las imágenes también muestran a Anthony Aranda, el popular “Activador”, llegando a la casa de Ale Venturo en su camioneta. Al parecer la cocinera se habría refugiado para “ahogar sus penas” en la ex de su ex y en el “Activador”.

Usuarios se pronuncian

Diversos usuarios en redes sociales decidieron pronunciarse tras ver las imágenes del programa de espectáculos. Muchos tuvieron duras palabras contra Ale Venturo por “unirse” a Melissa Paredes y le recordaron duros episodios que pasó la exchica reality junto al Gato Cuba.

“Como sea melissa quiere colgarse y aprovechar para limpiar su imagen, jamás olvidaremos la llamada fuera de la comisaría y todo lo que le hiciste pasar a tu hija”, “parece que Ale no recuerda todo lo que paso la hija de Melissa por el lio que tuvieron ambos padres, no creo que quiera seguir los pasos, ojala pueda recapacitar”, “Pero tomar como amistad a Melisa no pues! O tomar algún consejo de ella no le seguiría para nada, no es una buena referencia”, se puede leer.

Descarta reconciliación

Pese a que el deseo de muchos es que Ale Venturo y el Gato Cuba retomen su relación, esto quedó descartado de plano por la dueña de “La Nevera Fit”. En declaraciones a “Magaly Tv, La Firme”, la empresaria negó que exista la posibilidad de retomar su relación con el jugador.

«No, como papás y ya. Vamos a seguir adelante, fuertes y mamá leona para siempre, nada más», afirmó. Asimismo, respondió ante decisión de su ahora expareja por su publicación en Instagram: «Yo sé que soy una buena madre, eso es lo que puedo decir», reveló.